Cane intrappolato tra gli scogli del Porto di Crotone, salvato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, segnalava la caduta di un cane negli scogli del molo foraneo del porto della Città

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

lunedì 14 Febbraio 2022.

Giunti sul posto si constatava che il cane era caduto nella parte più bassa tra le insenature create dagli scogli frangiflutti, a circa sei metri di altezza bloccato tra questi. unità dei vigili del fuoco dopo accurato sopralluogo verificavano che scendendo tra gli scogli c’era un stretta cavità, che dato la bassa marea, dava la possibilità di accesso dei vigili del fuoco per il recupero dell’animale.

Calati in fondo alla cavità si recuperava il cane bagnato e ferito ad una zampa dopo la caduta in acqua, ma in buone condizioni, e si consegnava alla proprietaria emozionata dal recupero.

