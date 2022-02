De Ligt scatenato: canta Toto Cutugno in auto con la fidanzata

La Redazione24

lunedì 14 Febbraio 2022.

De Ligt scatenato: canta Toto Cutugno in auto con la fidanzataSan Valentino particolare per Mathijs De Ligt e la fidanzata Annekee Molenaar, che si sono ripresi in auto mentre cantavano la popolare canzone di Toto Cutugno “L’Italiano”. Guarda il video postato su Instagram dal difensore della Juve

