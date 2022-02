Ecco chi è Magnus Norman, il nuovo allenatore di Jannik Sinner

Ecco chi è Magnus Norman, il nuovo allenatore di Jannik SinnerCoach of the year nel 2016, l'ex campione svedese sarebbe il prescelto per affiancare Simone Vagnozzi nel nuovo team del Top 10 altoatesino

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

