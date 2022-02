Erin Jackson, la favola a lieto fine: vince l’oro grazie al grande cuore dell’amica più cara

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

Erin Jackson, la favola a lieto fine: vince l’oro grazie al grande cuore dell’amica più caraPrimo oro nei Giochi invernali per un’afroamericana. Ai Trials per qualificarsi ai Giochi, Erin era caduta: addio ai sogni. Ma Brittany Bowe, la sua miglior amica, che invece aveva strappato il biglietto per Pechino, le ha lasciato il posto: e lei l’ha ringraziata vincendo l’oro dei 500 in pista lunga

