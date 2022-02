Gravina: “Il 20 marzo stop alla Serie A per dare più spazio alla Nazionale”

Gravina: “Il 20 marzo stop alla Serie A per dare più spazio alla Nazionale”Il presidente della Figc a Radio Anch’io Sport: “Stiamo lavorando con la Lega per concedere a Mancini qualche giorno in più per preparare gli spareggi mondiali” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

