I fischi a Kessie dividono i tifosi. Ma per Pioli non cambierà nulla

I fischi a Kessie dividono i tifosi. Ma per Pioli non cambierà nullaWeb spaccato fra chi ritiene giusto contestare l’ivoriano e chi vorrebbe supporto per tutti a prescindere. Il tecnico rossonero non si farà influenzare: Franck resta un titolare e giocherà, anche a San Siro, ogni volta che ci sarà bisogno continua a leggere su […]

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

I fischi a Kessie dividono i tifosi. Ma per Pioli non cambierà nullaWeb spaccato fra chi ritiene giusto contestare l’ivoriano e chi vorrebbe supporto per tutti a prescindere. Il tecnico rossonero non si farà influenzare: Franck resta un titolare e giocherà, anche a San Siro, ogni volta che ci sarà bisogno

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA