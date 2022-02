“Le condizioni della Goggia? È all’80 per cento. Basta per vincere”

“Le condizioni della Goggia? È all’80 per cento. Basta per vincere”Devizzi e il lavoro con Sofia dopo l’infortunio: “Ora non ha più male”. Attesa per l’ultima prova continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

“Le condizioni della Goggia? È all’80 per cento. Basta per vincere”Devizzi e il lavoro con Sofia dopo l’infortunio: “Ora non ha più male”. Attesa per l’ultima prova

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA