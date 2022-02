Milan: lo scatto scudetto passa da Napoli. Juve, per sognare serviva vincere

Milan: lo scatto scudetto passa da Napoli. Juve, per sognare serviva vincereUna giornata cruciale per la lotta scudetto e la zona Champions: il Milan compie il sorpasso sull’Inter, che ha una partita in meno, mentre la Juventus acciuffa nel recupero l’Atalanta dopo un’autentica battaglia. Il commento del vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro, in studio […]

lunedì 14 Febbraio 2022.

Milan: lo scatto scudetto passa da Napoli. Juve, per sognare serviva vincereUna giornata cruciale per la lotta scudetto e la zona Champions: il Milan compie il sorpasso sull’Inter, che ha una partita in meno, mentre la Juventus acciuffa nel recupero l’Atalanta dopo un’autentica battaglia. Il commento del vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro, in studio con Antonino Morici

