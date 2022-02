Netta vittoria della Pallavolo Crotone nel derby contro la Volley Reghion di Reggio Calabria

Se un segnale positivo di ripresa doveva arrivare in questo momento di pandemia al Palakro di Crotone questo è arrivato grazie al pubblico delle grandi occasioni

La Redazione

Crotone,

lunedì 14 Febbraio 2022.

La voglia di Sport con la S maiuscola l’ha data ancora una volta la Pallavolo Crotone femminile che milita in serie B2. Il vero sport in Rossoblu della città di Crotone.

Le Sirene della Pallavolo Crotone Iniziano con una netta vittoria la ripresa del campionato vincendo il Derby Regionale contro la VOLLEY REGHION di Reggio Calabria, guadagnando cosi tre punti e raggiungendola in classifica a 14 punti. Una vittoria corale che ha mostrato la voglia delle ragazze di Mister Asteriti di combattere su ogni pallone. Una partita giocata in molte fasi di questa punto a punto tra le due squadre, dove la vittoria è giunta per la grinta e la freddezza in alcuni momenti dell’incontro della formazione di casa. I parziali del set (25-21, 23-25, 25-18, 25-16) mostrano un’inziale equilibro tra le due formazioni che si aggiudicano un set a test dei primi due, per poi veder uscire la coesione della formazione di Crotone, spronata dai molte indicazioni da parte della panchina, nei momenti più critici. Le due migliori finalizzatrici di punti sono state con 17 punti a testa, Aurora Cesario, migliore anche come percentuale di ricezione, che ha lasciato il suo ruolo di Libero di inizio del campionato a Letizia De Rose con cui divideva questa competenza, e Chiara Capponi. Buona la prestazione anche del Palleggiatore Sabadin, che è riuscita a dare il giusto ritmo all’intera squadra. Ottima la prestazione di Michela Greco, che risulta la MVP del Match.

Una vittoria che nel complesso da fiducia alle ragazze della Poseidon Crotone, che escono da un periodo, non al meglio del girone d’andata, aggravato anche dalla pandemia che ha colpito la formazione.

Il pubblico del Palakro come sempre è stato di grande supporto per le giovani sirene.

