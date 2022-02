Sighel e Hofer, che peccato! L’Italia dello sci aggrappata al sogno di Sofia

La Redazione24

,

lunedì 14 Febbraio 2022.

Sighel e Hofer, che peccato! L’Italia dello sci aggrappata al sogno di SofiaLa rubrica quotidiana dedicata alle Olimpiadi di Pechino 2022 racconta una domenica senza medaglie per l’Italia. Buonissimi risultati, però, per Pietro Sighel nello short track e Lukas Hofer nel biathlon. In attesa del ritorno di Sofia Goggia. In studio Stefano Arcobelli e Giacomo Detomaso.

