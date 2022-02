Crotone, nasconde due panetti di hashish all’interno della propria automobile: arrestato

Squadra Volanti ha tratto in arresto un uomo crotonese

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 15 Febbraio 2022.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio tesi anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti, personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti ha tratto in arresto un uomo crotonese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti delle volanti, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione, procedevano al controllo della stessa e al suo interno, alla presenza del proprietario, rinvenivano due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente.

Gli operatori decidevano, dunque, di estendere la perquisizione anche alle autovetture in possesso del soggetto che si trovavano parcheggiate dinanzi alla sua abitazione; proprio in una delle due venivano rinvenuti, ben occultati nel vano batteria, due panetti di hashish per un totale di 190 grammi.

Il soggetto veniva quindi arrestato e il Giudice, all’esito del giudizio per direttissima, accogliendo la richiesta di patteggiamento lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa.

