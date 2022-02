Klopp: “Inter la squadra migliore in Italia. Chi temo di più? Perisic”

Klopp: "Inter la squadra più forte in Italia. Chi temo di più? Perisic" Grandi elogi del tecnico dei Reds nei confronti dei nerazzurri e nessun alibi per il giorno in meno di riposo: "Nessun problema. Manè e Salah stanchi per la Coppa d'Africa? No, hanno recuperato"

La Redazione24

,

martedì 15 Febbraio 2022.

