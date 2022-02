Pallavolo, Prima Divisione femminile: la Punta Alice torna in campo dopo due anni

Esordio stagionale in casa, a Torretta, contro la Pallavolo Cutro

Cirò Marina,

martedì 15 Febbraio 2022.

Dopo due lunghi anni di pausa, causa Covid, riprendono anche i campionati di pallavolo territoriale che vedono ai nastri di partenza anche la Polisportiva Punta Alice, giunta al suo ventiseiesimo anno di attività federale. La società, con una nota, intende “ringraziare il Comune di Crucoli Torretta e la Volley Fidelis Torretta per l’ospitalità ricevuta. Si ringrazia – prosegue la nota – anche il comune di Cirò Marina per aver, tramite e-mail, augurato alla società un buon e proficuo inizio di stagione. Lettera sottoscritta dall’Assessore allo Sport Ferdinando Alfì, presente anche alla partita”.

Esordio, dunque, a Torretta di Crucoli, causa momentanea indisponibilità del Palazzetto dello Sport di Cirò Marina, diventato un importante Centro vaccinale.

L’avversario di turno è stata la Pallavolo Cutro, una “nobile decaduta” del territorio crotonese che presentava in squadra, per l’appunto, giocatrici di categorie nettamente superiori. Il risultato, 3 a 0 per le ospiti era di facile prevedibilità ma le ragazze cirotane non hanno dato vita facile alle avversarie. La compagine di casa, forse la più giovane del campionato, presenta nella rosa ragazze nate tra il 2003 e 2008, segno che la società vuole puntare solo ed esclusivamente sulle giovani atlete perché possono rappresentare il futuro del movimento volleystico cirotano.

La dirigenza e lo staff tecnico, formato da Francesco Fuscaldo, Raffaele Ferrari e Nicodemo Arcuri si ritengono soddisfatti dell’andamento della gara domenicale e del lavoro effettuato in questa prima parte di stagione. La passione, la voglia e l’entusiasmo la stanno facendo da padrona nella costruzione di un gruppo, come sopra citato, molto giovane che intende migliorarsi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.

La società biancoazzurra per quanto concerne il settore giovanile ha dalla sua numeri importanti, testimonianza dell’intenso lavoro svolto negli anni, bloccatosi solamente dal periodo Covid che ancora “disturba” il regolare andamento dell’attività sportiva. I corsi per bambine dai sei anni in su sono tenuti da personale tecnico qualificato. La società si fa portavoce di “quanto sia importante fare sport, soprattutto dopo questo periodo, ed imparare una disciplina sportiva, nel caso specifico la pallavolo, per costruire un movimento di cui la città di Cirò Marina ha bisogno”. Partire da una squadra di categoria formata da atlete giovanissime è un punto di partenza importante.

