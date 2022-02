Salernitana, deciso l’esonero di Colantuono. Contatti con Nicola, Pirlo e Liverani

La Redazione24

,

martedì 15 Febbraio 2022.

Salernitana, deciso l’esonero di Colantuono. Contatti con Nicola, Pirlo e LiveraniNon c’è ancora l’ufficialità, ma il d.s. Sabatini conferma: “Contatti non ci sono stati soltanto con Pirlo e Nicola, ma con molti altri. In nottata decideremo, sarebbero due ottime soluzioni per motivi diversi”

