Arianna Fontana nella storia! Argento nei 1500 metri, è la sua undicesima medaglia olimpica

La Redazione24

,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Arianna Fontana nella storia! Argento nei 1500 metri, è la sua undicesima medaglia olimpicaSecondo posto della fuoriclasse azzurra in una gara non “sua”. Prima la sudcoreana Choi, bronzo all’olandese Schulting. È la quindicesima medaglia per l’Italia a Pechino

