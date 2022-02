Cirò e Cirò Marina, Enzo Valente di Ambiente Mare Italia incontra i sindaci Paletta e Ferrari per iniziative tutela ambientale per la provincia di Crotone

Tra le attività previste per il 2022 Ambiente Mare Italia – AMI porterà sul territorio di Cirò e Cirò Marina

La Redazione

Cirò e Cirò Marina,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

In questi giorni il nostro referente territoriale di Cirò e Cirò Marina, Enzo Valente (Enzo sport) ha incontrato il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari e il Sindaco Francesco Paletta -afferma Monia Napolitano di AMI- per presentare il piano di attività 2022 dell’Associazione Ambiente Mare Italia, AMI operativa nella Regione Calabria con diverse delegazioni territoriali sia nella provincia di Crotone che nella provincia di Reggio Calabria. Il nostro referente ha anche presentato l’Associazione alla Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera Ufficio Locale Marittimo Cirò Marina con l’augurio di portare avanti con tutte le istituzioni progetti di sensibilizzazione ambientale sul Mare.

Tra le attività previste per il 2022 Ambiente Mare Italia – AMI porterà sul territorio di Cirò e Cirò Marina tante iniziative di sensibilizzazione e di tutela del nostro Pianeta e del nostro meraviglioso Mare.

Primo fra tutti, il Progetto di intervento ambientale Italian Cleaning Tour, ICT. Sono già in programma in tutta Italia molte tappe del tour e una o più di queste saranno a Ciro e Cirò Marina. Lo scopo di ICT è quello di Agire con iniziative di pulizia e monitoraggio delle aree soggette a inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e fondali marini e creare una nuova coscienza civica.

Un’altra iniziativa che Enzo Valente porterà all’attenzione delle scuole, dei presidi, degli insegnanti e degli alunni delle scuole secondarie superiori del suo territorio è European Green Deal Lab, un Progetto di educazione ambientale sui temi del Patto Verde europeo. EGDlab è una piattaforma di formazione a distanza gratuita che nasce da un’idea di Ambiente Mare Italiain collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e la Fondazione Internazionale Terzo Pilastro vuole essere un’occasione di formazione e informazione per i giovani e insegnanti; un luogo ideale dove studenti e docenti possono accedere gratuitamente, acquisire nozioni e informazioni, leggere commenti, seguire video-lezioni o webinar, confrontarsi con altri studenti/insegnanti o con ricercatori, scienziati e operatori del settore. La piattaforma è operativa con tre percorsi formativi e l’iscrizione è gratuita al sito www.europeangreedeallab.it

“Ringrazio il Sindaco Ferrari e il Sindaco Paletta per la loro accoglienza e disponibilità a collaborare con AMI” – dichiara il Presidente, Alessandro Botti –. “Questi incontri mi fanno immaginare e ben sperare che nella Provincia di Crotone, grazie al nostro rappresentante territoriale, Enzo Valente, e alla collaborazione del Comune di Cirò e Cirò Marina e della Provincia di Crotone porteremo avanti tanti progetti di sensibilizzazione ambientale e di tutela e riscoperta di tutto il territorio. A Enzo auguro un buon lavoro”.

“Ringrazio il Sindaco Ferrari e il Sindaco Paletta per avermi accolto nonostante i numerosi impegni – commenta Enzo Valente, – referente territoriale di Ambiente Mare Italia – AMI – e invito tutta la cittadinanza di Cirò e Cirò Marina a entrare a far parte della comunità di AMI per partecipare attivamente alle nostre iniziative di tutela e intervento ambientale. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma di Italian Cleaning Tour – ICT e mi augurò che per la tappa di Cirò Marina saremo in tanti”.

E conclude – “I cittadini sensibili alla tutela del nostro bellissimo territorio che vogliono partecipare possono già contattarmi “

Enzo Valente (Enzo sport) – referente territoriale di Cirò e Cirò Marina dell’Associazione Ambiente Mare Italia – AMI può essere contattato alla e-mail ciromarina@ambientemareitalia.org e al numero 328 2124787.

Chi siamo

Ambiente Mare Italia – AMI è un’Associazione di promozione sociale nata dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed eco-compatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica. Scopri di più su www.ambientemareitalia.org – www.liberamidallaplastica.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA