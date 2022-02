Coppa Italia: Milano vola in semifinale con super Delaney. Sassari crolla nella ripresa

Final Eight Coppa Italia: Milano vola in semifinale con super Delaney. Sassari crolla nella ripresaNel primo quarto di finale, l’Olimpia allunga dopo l’intervallo coi numeri del suo play Usa. La Dinamo, provata dal Covid, resiste 25’ poi non c’è più storia. In campo Trento-Brescia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Final Eight Coppa Italia: Milano vola in semifinale con super Delaney. Sassari crolla nella ripresaNel primo quarto di finale, l’Olimpia allunga dopo l’intervallo coi numeri del suo play Usa. La Dinamo, provata dal Covid, resiste 25’ poi non c’è più storia. In campo Trento-Brescia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA