Crotone, Metanizzazione a Farina: iniziati i lavori di completamento della rete per tutto il quartiere

Un notevole risparmio sul bilancio familiare per centinaia di famiglie

La Redazione

Crotone,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Sono iniziati questa mattina i lavori metanizzazione del quartiere Farina. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, che questa mattina con il funzionario Francesco Ciccopiedi si è recata sul cantiere.I lavori che iniziano da via Cambogia si estenderanno per tutto il popolare quartiere che ospita centinaia di famiglie.L’amministrazione Voce, come ricorda l’assessore Parise, è riuscita a sbloccare un iter fermo da molto tempo. Già nel 2014 il Comune aveva manifestato ad Italgas l’esigenza di estendere la rete di distribuzione del metano nel quartiere Farina ottenendo la disponibilità da parte della società. Attività che era iniziata ma che non era stata mai completata.Con un provvedimento adottato dalla attuale Giunta Comunale, l’amministrazione ha autorizzato Italgas a procedere alla estensione della rete di distribuzione di gas in un quartiere ad alta densità abitativa, sbloccando l’iter fermo da anni, che prevedeva per l’appunto la realizzazione, da parte della stessa Italgas, di un nuovo tratto di rete gas metano dell’estensione di circa 4.800 metri.L’amministrazione, dunque, grazie anche alla sensibilità di Prefettura e Atem (Ambito Territoriale Minimo), ha definito il percorso autorizzativo per il completamento della rete e dare a tutti i residenti del quartiere la possibilità di usufruire del servizio del gas metano, per contribuire in questo modo a realizzare per i residenti un notevole risparmio sul bilancio familiare.Ma l’inizio dei lavori non è l’unica novità annunciata dal Comune. In questa questa fase ,e fino al completamento dei lavori, l’allaccio alla rete principale sarà a costo zero per gli utenti che intendono eventualmente usufruire del servizio. Un ulteriore risparmio sui costi di allaccio da sostenere a fine lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA