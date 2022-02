LIVE Alle 21 Inter-Liverpool, le ufficiali: c’è Bastoni, Inzaghi sceglie Vidal

Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Vidal | La DirettaCalcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri recuperano Bastoni e puntano su Dumfries e Perisic in fascia. Firmino inizialmente in panchina per i Reds continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

