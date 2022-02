Primo tempo da sogno: il City segna tre volte in 32 minuti

La Redazione24

,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Primo tempo da sogno: il City segna tre volte in 32 minutiA Lisbona il Manchester City di Pep Guardiola chiude la pratica nella prima metà del primo tempo. Un inizio di partita incredibile: 3 gol in 32 minuti con il portoghese Bernardo Silva in grande evidenza

