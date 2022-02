Problematiche strade SP12 e SP13, il Gruppo consiliare minoranza del Comune di Melissa chiede incontro al Presidente della Provincia

Nota congiunta dei Consiglieri Rosati, Maltese, Malena e Catricalà

La Redazione

Melissa,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Lunedi’ 14 Febbraio, il Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Melissa, ha chiesto un incontro al neo- Presidente della Provincia di Crotone per le problematiche che interessano le SP 12 e le SP 13 ricadenti nel Comune di Melissa. Lo stesso per volonta’ del Presidente si svolgera’ nella giornata di venerdi’ 18 Febbraio, ed al quale saranno presenti i tecnici della Provincia. Auspichiamo che si possa dare un segnale tangibile ai cittadini, che attendono ormai da anni interventi per la messa in sicurezza dei tratti, non per ultimo il crollo del Ponte sulla Sp 12, che rese per giorni impercorribile la stessa strada, isolando quasi di fatto il paese collinare. Per adesso ci riteniamo soddisfatti della prontezza con la quale la nostra richiesta e’ stata accolta dal Presidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA