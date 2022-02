Sir Ranieri: “Nulla è deciso, l’Inter croata può far male al Liverpool”

Sir Ranieri: “Nulla è deciso, l’Inter croata può far male al Liverpool”L’allenatore: “Perisic è in gran forma e sa aggredire. Brozovic è l’uomo che dà i tempi. Ai nerazzurri do il 50% di chance” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 16 Febbraio 2022.

Sir Ranieri: “Nulla è deciso, l’Inter croata può far male al Liverpool”L’allenatore: “Perisic è in gran forma e sa aggredire. Brozovic è l’uomo che dà i tempi. Ai nerazzurri do il 50% di chance”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA