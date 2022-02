Allegri: “Tridente nel derby? Non lo so. Bonucci fuori per un affaticamento”

"Vediamo se Leo sarà disponibile martedì in Champions – prosegue l'allenatore bianconero -. Bernardeschi non è ancora pronto perché ha un'infiammazione all'adduttore e non possiamo rischiare di perderlo"

La Redazione24

giovedì 17 Febbraio 2022.

"Vediamo se Leo sarà disponibile martedì in Champions – prosegue l'allenatore bianconero -. Bernardeschi non è ancora pronto perché ha un'infiammazione all'adduttore e non possiamo rischiare di perderlo"

