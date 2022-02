Guarda la nuova Ferrari F1-75 di Leclerc e Sanz

La Redazione24

,

giovedì 17 Febbraio 2022.

Guarda la nuova Ferrari F1-75 di Leclerc e SanzE’ stata presentata la Ferrari F1-75 per il Mondiale di Formula 1 2022. La coppia di piloti sarà formata, per il secondo anno consecutivo, da Charles Leclerc – cresciuto nell’Academy Ferrari e in rosso dal 2019 – e Carlos Sainz, arrivato a Maranello nel 2021. Il team principal è Mattia Binotto, a capo della Gestione Sportiva dal 2019.

