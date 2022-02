Infinita Brignone! Si prende anche il bronzo in combinata

La Redazione24

,

giovedì 17 Febbraio 2022.

Infinita Brignone! Si prende anche il bronzo in combinataL’azzurra conquista un’altra medaglia dopo l’argento in gigante. Per lei terza medaglia olimpica considerando anche i Giochi 2018. Vittoria a Gisin. Per l’Italia medaglia numero 16

