Shiffrin, adesso o mai più: l’americana vuole l’oro in combinata

La Redazione24

,

giovedì 17 Febbraio 2022.

Shiffrin, adesso o mai più: l’americana vuole l’oro in combinataLa campionessa è quinta a 56/100 di ritardo dopo la discesa. Dopo 73 vittorie in Coppa del Mondo e due ori olimpici in carriera, finora in questa edizione ha incassato solo delusioni. Si vuole riscattare nell’ultima gara del programma individuale

