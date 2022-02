“Vola Mika. Tu puoi!”. Shiffrin in gara con gli sci di Sofia Goggia

“Vola Mika. Tu puoi!”. Shiffrin in gara con gli sci di Sofia Goggia”Vola, Mika. Tu puoi!” Sofia dà a Mikaela i suoi attrezzi per la discesa! Dopo 73 vittorie in Coppa del Mondo e due ori olimpici in carriera, finora in questa edizione ha incassato solo delusioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 17 Febbraio 2022.

