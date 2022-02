Comune di Cariati, “fondo povertà”: si cerca uno psicologo

Manifestazioni interesse, termini prorogati a lunedì 28 febbraio

Cariati,

venerdì 18 Febbraio 2022.

Inclusione e contrasto alla povertà, si cerca uno psicologo esterno da inserire nella short list di professionisti in forze al programma rivolto ai cittadini dell’Ambito Sociale Territoriale N.2 (Cariati, Bocchigliero, Campana, Scala Coeli, Terravecchia, Mandatoriccio e Pietrapaola). Sono stati prorogati i termini per la manifestazione di interesse. Scadono lunedì 28.

Può candidarsi chi è in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica in psicologia; iscritto all’Ordine degli Psicologi; in possesso di un’esperienza lavorativa in qualità di psicologo; con patente categoria B ed automunito/a.

La domanda di ammissione dovrà essere redatta sull’apposito modello, indirizzata al Comune di Cariati – Capofila Ambito Territoriale n. 2 ASP Cosenza e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it.

Nella domanda i/le candidati/e dovranno chiedere espressamente di voler partecipare alla Selezione pubblica, per titolo e colloquio, per il profilo specifico e dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, tra le altre informazioni, la residenza, il codice fiscale, il recapito (con l’indicazione del numero telefonico) presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione.

