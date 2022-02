Goggia sbarca in Italia: “Brignone? Le ho fatto i complimenti”

Goggia sbarca in Italia: “Brignone? Le ho fatto i complimenti”Felice, appagata: l’argento olimpico in discesa è sbarcata alla Malpensa: “Ora la Coppa di specialità, non mi opero” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Febbraio 2022.

Goggia sbarca in Italia: “Brignone? Le ho fatto i complimenti”Felice, appagata: l’argento olimpico in discesa è sbarcata alla Malpensa: “Ora la Coppa di specialità, non mi opero”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA