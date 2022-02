In attesa del sostituto, Pioli ha già creato un Milan senza Kessie

La Redazione24

,

venerdì 18 Febbraio 2022.

In attesa del sostituto, Pioli ha già creato un Milan senza KessiePioli non accantonerà l’ivoriano da qui alla fine, ma ha fatto in modo che non sia più un intoccabile. E intanto il club studia come sostituirlo sul mercato

