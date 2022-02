La Ciminiera presenta: “Ecosistemi e Cultura” il Dossier di Mario Dottore e Antonio Cortese

Progetti editoriali del Centro Studi Bruttium di Catanzaro e in collaborazione con la sede Provinciale di Crotone

Il lavoro, in essenza, ha mirato a porre all’attenzione dell’opinione pubblica e, soprattutto, dei giovani, anche della provincia di Crotone, i pericoli per la salute umana e la sopravvivenza del patrimonio faunistico e floristico, derivanti dalla contaminazione e distruzione degli ecosistemi naturali.

Il dossier, peraltro, vuole costituire una occasione tendente a suscitare una necessaria quanto utile pausa di riflessione morale per tutti, su due realt che a quanto sembra sono divenute, platealmente, inconciliabili: Ricchezza e Sprechi produttivi, Miseria ed indigenza di tanti.

Infine, gli autori hanno posto l’accento sulla difesa degli ecosistemi e della salute degli allevamenti zootecnici, in rapporto all’applicazione di una specifica normativa comunitaria.

In tale contesto, stato evidenziato l’importante ruolo svolto con dignità e sensibilità, in provincia di Crotone, dalle organizzazioni professionali di Categoria, con un riferimento particolare al personale della Sezione COLDIRETTI.

Vale evidenziare, opportunamente, come proprio LA COLDIRETTI, in questi giorni, sta conducendo su tutte le principali piazze italiane, una vigorosa campagna di protesta per denunziare il grave stato economico in cui versano tantissime aziende agricole e zootecniche italiane, in larga misura a conduzione famigliare.

