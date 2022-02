Lazio, Sarri: “Dispiace per il risultato, ma la sfida resta aperta”

Lazio, Sarri: “Dispiace per il risultato, ma la sfida resta aperta”Il tecnico dopo la sconfitta con il Porto: “Abbiamo giocato con personalità contro una squadra forte e in uno stadio difficile. Per me è un passo avanti, ma ora pensiamo solo all’Udinese” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Febbraio 2022.

Lazio, Sarri: “Dispiace per il risultato, ma la sfida resta aperta”Il tecnico dopo la sconfitta con il Porto: “Abbiamo giocato con personalità contro una squadra forte e in uno stadio difficile. Per me è un passo avanti, ma ora pensiamo solo all’Udinese”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA