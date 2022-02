Roma in allarme: fastidio al quadricipite per Zaniolo e due nuovi casi Covid

Roma in allarme: fastidio al quadricipite per Zaniolo e due nuovi casi CovidOggi si saprà se il centrocampista sarà convocato per la sfida con il Verona. Mancini out per squalifica, positivi altri due giocatori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Febbraio 2022.

Roma in allarme: fastidio al quadricipite per Zaniolo e due nuovi casi CovidOggi si saprà se il centrocampista sarà convocato per la sfida con il Verona. Mancini out per squalifica, positivi altri due giocatori

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA