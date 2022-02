Dalla Roma alla Fiorentina alle milanesi: non solo Dea, le proprietà straniere in Italia

Dalla Roma alla Fiorentina alle milanesi: non solo Dea, le 18 proprietà straniere in ItaliaDalla Serie A in giù, sono sempre di più i club in mano a figure provenienti da oltre confine: la panoramica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Febbraio 2022.

Dalla Roma alla Fiorentina alle milanesi: non solo Dea, le 18 proprietà straniere in ItaliaDalla Serie A in giù, sono sempre di più i club in mano a figure provenienti da oltre confine: la panoramica

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA