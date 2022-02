Il Verona mette in crisi la Roma, poi i baby Volpato e Bove salvano Mou

Il Verona mette in crisi la Roma, poi i baby Volpato e Bove salvano MouSotto di due gol all’intervallo (Barak+Tameze) col pubblico spazientito per il non gioco, nella ripresa il portoghese (espulso nel finale) getta nella mischia i due ragazzi che evitano un’altra sconfitta casalinga continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Febbraio 2022.

