Iscrizioni anno scolastico 2022-23, all’IPSIA Barlacchi di Crotone registrato nutrito numero di nuove iscrizioni

La Dirigente scolastica Serafina Rita Anania a tal proposito ha voluto ringraziare i tanti genitori che hanno iscritto i propri figli all’IPSIA

LaRedazione

Crotone,

sabato 19 Febbraio 2022.

Iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023, secondo una prima stima del Ministro Bianchi i Professionali sono cresciuti del 12,7% , e così che all’IPSIA A. M. Barlacchi si è registrato un nutrito numero di nuove iscrizioni suddivisi nei vari settori: Elettronico, Meccanico, Termoidraulico, Moda, Socio Sanitario, Odontotecnico, Ottico. La Dirigente scolastica Serafina Rita Anania a tal proposito ha voluto ringraziare i tanti genitori che hanno iscritto i propri figli all’IPSIA. “Gentilissimi genitori- si legge nella nota-con questa mia, in qualità di Dirigente Scolastico, ci tengo a far presente quanto tutto il personale docente, oltre me, naturalmente, siamo oltremodo grati alla stima e fiducia mostrata da voi nei nostri confronti e ancor più nella qualità degli indirizzi professionali perseguibili frequentando un istituto quale il “Barlacchi”. Tra i banchi di queste aule i vostri ragazzi avranno la possibilità di seguire un percorso di studi che garantisca loro, prospettive di crescita e opportunità lavorative, se pur in un territorio fragile dal punto di vista imprenditoriale come il nostro, senza tuttavia precludere il proseguimento negli studi universitari”. E ancora- “Le discipline che compongono i vari percorsi formativi, infatti, mirano a privilegiare gli aspetti applicativi e le competenze specifiche tramite attività di laboratorio o tirocini formativi presso aziende partner. Sicuramente oltre l’aspetto didattico – formativo ci preme tanto fare in modo che i ragazzi vivano le ore scolastiche in un ambiente sereno onde favorire la comunicazione in un clima di accettazione reciproca e rispetto”. Gli Istituti Professionali sono un volano di opportunità per i giovani, ma anche un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Una scuola che è in grado di formare alcune fra le figure oggi più ricercate dalle imprese, facilitando gli sbocchi occupazionali dei giovani nel mondo del lavoro.

