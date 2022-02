Klaebo-Bolshunov, chi sarà il re dei re nella 50 km di fondo ridotta a 30?

Klaebo-Bolshunov, chi sarà il re dei re nella 50 km di fondo ridotta a 30?La gara dei miti cerca l’ultimo eroe: il norvegese e il russo cercano il terzo oro di questi Giochi, ma a tecnica libera può succedere di tutto. È l’ultima in carriera di Cologna, solo due azzurri in gara. Con nostalgia per […]

La Redazione24

,

sabato 19 Febbraio 2022.

Klaebo-Bolshunov, chi sarà il re dei re nella 50 km di fondo ridotta a 30?La gara dei miti cerca l’ultimo eroe: il norvegese e il russo cercano il terzo oro di questi Giochi, ma a tecnica libera può succedere di tutto. È l’ultima in carriera di Cologna, solo due azzurri in gara. Con nostalgia per Di Centa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA