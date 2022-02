LIVE Pechino 2022: via col bob a 4. Team Event di sci spostato alle 4. Attesa per la Lollobrigida

La Redazione24

,

sabato 19 Febbraio 2022.

LIVE Olimpiadi Pechino: via col bob a 4. Team Event di sci spostato alle 4. Attesa per la LollobrigidaIl vento penalizza il parallelo a squadre. Brignone, Vinatzer, De Aliprandini e Bassino a caccia di podio. Mass Start di fondo con Salvadori e Ventura e nello speed skating: Lollobrigida per l’oro, fra gli uomini ci provano pure Giovannini e Malfatti. In chiusura le coppie azzurre nel pattinaggio di figura

