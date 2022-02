L’ultima fatica della Brignone: il Team Event per un tris storico

L’ultima fatica della Brignone: il Team Event per un tris storicoNessuna italiana nello sci ha mai vinto tre medaglie in un’edizione dei Giochi. Con Federica, in gara la Bassino, De Aliprandini e Vinatzer. Nel primo turno c’è la Russia. Ai quarti minaccia Usa con la Shiffrin continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Febbraio 2022.

L’ultima fatica della Brignone: il Team Event per un tris storicoNessuna italiana nello sci ha mai vinto tre medaglie in un’edizione dei Giochi. Con Federica, in gara la Bassino, De Aliprandini e Vinatzer. Nel primo turno c’è la Russia. Ai quarti minaccia Usa con la Shiffrin

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA