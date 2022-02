Coronavirus: 2.867 casi attivi nel crotonese. 1.226 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 20 febbraio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

domenica 20 Febbraio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2207615 (+7.161).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 203442 (+1.226) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5909 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21631 (21412 guariti, 219 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11540 (122 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33360 (32487 guariti, 873 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.867 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17662 (17485 guariti, 177 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14954 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 14854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69372 (68760 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13381 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10987 (10838 guariti, 149 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione a domicilio oggi è compreso un caso in precedenza comunicato tra i residenti”.

