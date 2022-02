Fiato sospeso Dybala, oggi gli esami. Bonucci ci prova: le soluzioni verso il Villarreal

Fiato sospeso Dybala, oggi gli esami. Bonucci ci prova: le soluzioni verso il VillarrealMattinata al J Medical per il centrale azzurro che vuole esserci in Champions: possibile uno spezzone, con Chiellini sicuramente out. Accertamenti nella giornata di domenica per l’argentino ma anche per Rugani. Fasce, centrocampo e modulo, tutte le ipotesi in vista della trasferta […]

La Redazione24

,

domenica 20 Febbraio 2022.

