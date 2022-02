Gol annullato a Malinovskyi: Atalanta in silenzio stampa. Ma sul sito: “Giudicate voi…”

Gol annullato a Malinovskyi: Atalanta in silenzio stampa. Ma sul sito: “Giudicate voi…”Dopo gli episodi contestati nelle sfide contro Cagliari (in campionato) e Fiorentina (in Coppa Italia), i nerazzurri sono convinti di aver subito un altro torto. Il direttore operativo Spagnolo su Instagram: “Non servono commenti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Febbraio 2022.

