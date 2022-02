La sforbiciata di Bonazzoli e l’errore di Tomori: il film di Salernitana-Milan

La Redazione24

,

domenica 20 Febbraio 2022.

La sforbiciata di Bonazzoli e l’errore di Tomori: il film di Salernitana-MilanNell’anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Milan pareggia per 2-2 contro la Salernitana, ultima in classifica, in trasferta, e rischia il controsorpasso in vetta alla classifica dell’Inter. In gol Messias, Bonazzoli, Djuricic e Rebic. Guarda le foto più belle del match

