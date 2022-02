Venezia-Genoa, le pagelle: Henry, gol da 7. Destro, l’assist non basta (5,5)

Venezia-Genoa, le pagelle: Henry, gol da 7. Destro, l’assist non basta (5,5)Tra i veneti brilla Svoboda, Nani non ancora in condizione. Nella squadra di Blessin, gran partita di Cambiaso ed Ekuban, flop Vasquez continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Febbraio 2022.

Venezia-Genoa, le pagelle: Henry, gol da 7. Destro, l’assist non basta (5,5)Tra i veneti brilla Svoboda, Nani non ancora in condizione. Nella squadra di Blessin, gran partita di Cambiaso ed Ekuban, flop Vasquez

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA