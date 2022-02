Allegri: “Giochiamo per vincere, anche in Champions”. Morata: “Rimarrei sempre qui”

La Redazione24

,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Allegri: “Giochiamo per vincere, anche in Champions”. Morata: “Rimarrei sempre qui”L’allenatore bianconero verso l’andata degli ottavi di Champions: “Davanti Alvaro con Vlahovic, ma non carichiamo Dusan di responsabilità”. Lo spagnolo: “Ci arriviamo bene, c’è più fiducia adesso. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria ci ha reso tutti migliori”

