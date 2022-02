Anna Abbenante è il nuovo segretario generale regionale del Coisp Calabria

”Pronti subito a chiedere maggiori risorse umane per il territorio calabrese’

La Redazione

Lamezia Terme,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Presso la Sala Riunioni del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, alla presenza di tutti i Dirigente e Quadri sindacali regionali, provenienti da ogni provincia della Calabria, si è tenuta il 18 febbraio 2022, l’Assemblea Generale del sindacato indipendente COISP per manifestare la propria solidarietà ai colleghi in servizio sul territorio di Lamezia Terme che, purtroppo, lavorano in condizioni di forte disagio a causa di oggettive carenze di personale. Non si può negare l’impegno profuso dalla DAGEP (Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale), che ha inteso potenziare l’organico del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, assegnandone due unità, ma ciò non toglie che per l’anno in corso sono previsti numerosi pensionamenti, nonché diversi trasferimenti in uscita.

“È innegabile che il territorio Lametino, con sei cosche conclamate attive sul territorio, seconda città d’Italia per numeri di beni sequestrati, ha una forte necessità di Sicurezza.”. Questo lo grida a gran voce il Sindacato indipendente di Polizia Coisp, che è sempre stato particolarmente sensibile alle difficoltà di chi lavora sul territorio lametino cosi come negli altri territori calabresi. Sarà richiesto, pertanto, senza ulteriori indugi, un consistente potenziamento degli organici di tutti i presidi calabresi, partendo da quelli esistenti sul territorio di Lamezia Terme che, tra le altre cose, è di fatto il crocevia più importante della Calabria. Anche il Sindaco di Lamezia Terme, Avv. Paolo Mascaro, intervenuto all’Assemblea del COISP in rappresentanza della cittadinanza di Lamezia Terme, ha testualmente affermato: “Le battaglie per il bene dei cittadini devono essere collettive, coinvolgendo in modo sinergico le diverse Istituzioni ed è con la vittoria di queste battaglie che il territorio va avanti e progredisce”. Su questo spirito di collaborazione si è instaurato un lungo e costruttivo dibattito che continuerà in altri luoghi al fine di vedere la realizzazione di numerose e significative iniziative.

Conclusa l’Assemblea sindacale, si è poi svolto l’8° Congresso Regionale del Coisp Calabria. L’importantissimo momento ha registrato la presenza del Segretario Nazionale DI MARIA Nicolò ed ha visto la piena partecipazione dei dirigenti sindacali e dei quadri sindacali delle cinque province calabresi, i quali hanno eletto la dott.ssa Anna ABBENANTE quale Segretario Generale Regionale del COISP Calabria.

Il Segretario ed i componenti dell’intera struttura hanno ringraziato i colleghi della Calabria per la fiducia accordata, con la certezza che tutti i componenti della Segreteria e del Consiglio Regionale, svolgeranno un proficuo lavoro a tutela dei diritti degli iscritti e, più in generale, di tutti i colleghi, al fine di vedere riconosciute le loro legittime aspettative. A conclusione dei lavori del Congresso, la dott.ssa Anna ABBENANTE ha voluto dedicare alcune parole ai cardini su cui si fonda l’agire sindacale, affermando che: “Per tutelare i colleghi che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio anche la propria incolumità è necessario patrocinare alcuni insindacabili principi, quali: la trasparenza, la legalità, la ragionevolezza“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA