Crotone. Leo Barberio è il nuovo segretario provinciale del PD, Annagiulia Caiazza del circolo cittadino

Andrea Filice per il circolo di Isola Capo Rizzuto

La Redazione

Crotone,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Il presidente della Commissione provinciale del congresso Pd di Crotone, Giuseppe Albi, comunica che, a seguito delle operazioni di voto svoltesi ieri (domenica 20 febbraio 2022), sono stati eletti Leo Barberio come segretario provinciale, Annagiulia Caiazza per il circolo cittadino del capoluogo e Andrea Filice per quello di Isola Capo Rizzuto.

Si è votato per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 20, presso “Fabbrica” in via Mario Alicata a Crotone, così come in tutti gli altri seggi allestiti presso gli altri circoli del territorio in ragione del Congresso.

La percentuale dei votanti è stata del 71% su base provinciale (792 votanti di cui 287 nella città capoluogo su 1.101 aventi diritto), mentre per il circolo cittadino di Crotone l’affluenza è stata di poco inferiore assestandosi al 65% (187 votanti su 287 aventi diritto) e a Isola Capo Rizzuto del 75% (127 voti su 169 aventi diritto).

In particolare, Leo Barberio ha incassato 760 voti pari la 95% delle preferenze, Annagiulia Caiazza ha ottenuto il 97% dei consensi (rispondenti a 182 iscritti) e Andrea Filice l’intera percentuale dei voti espressi.

«Buona l’affluenza delle donne e degli uomini iscritti al Pd – commenta Albi – che nella giornata di ieri hanno determinato la fase congressuale eleggendo il segretario provinciale Leo Barberio, quello cittadino di Crotone Annagiulia Caiazza, e di Isola Capo Rizzuto Andrea Filice. A loro va un ringraziamento sentito per il lavoro conciliativo fin qui svolto per ciò che dovranno fare a partire da oggi».

«Lavorerò intensamente e con lealtà – assicura Leo Barberio – per far ripartire il partito democratico nella nostra provincia. Il mio primo impegno sarà quello di stare al fianco delle comunità per affrontare problemi e cercare soluzioni. Dopo anni di commissariamento – prosegue Leo Barberio – e dopo aver toccato il punto più basso della storia del centro-sinistra nel territorio, ritorneremo a sentirci tutti orgogliosi di appartenere al Pd. Grazie a tutti».

«È un risultato per tutta la Federazione del Partito democratico di Crotone – sottolinea Annagiulia Caiazza – perché dopo anni di commissariamento siamo riusciti a riorganizzarci e così ripartire, speriamo adesso di riuscire a dare un contributo reale al nostro territorio. In città così come nel territorio – prosegue Annagiulia Caiazza ci rivolgeremo a tutte quelle persone che ci hanno sentiti distanti e che per troppo tempo hanno guardato con diffidenza alla politica in generale e al Pd in particolare. Noi dobbiamo parlare a queste persone e capire quali sono i loro problemi, molti dei quali sono agli occhi di tutti come quelli del lavoro per le vertenze in atto nelle aziende Abramo e Romano, ma guardare anche ai problemi della sanità, dell’ambiente e della ripresa più in generale del territorio».

