Difesa, punti fermi, scelte e riposo. Che cosa deve fare Inzaghi per raddrizzare l’Inter

Difesa, punti fermi, scelte e riposo. Che cosa deve fare Inzaghi per raddrizzare l’InterNon aveva ammazzato il campionato un mese fa, non lo ha perso ieri. Ma è una squadra stanca, mentalmente ancora più che fisicamente. Ecco come si esce dalla crisi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 21 Febbraio 2022.

