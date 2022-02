Entrataccia del giovane Stramaccioni: ahi Juve, Rabiot a terra nel torello

Ahi Juve, Rabiot a terra: duro colpo alla caviglia nel torelloAllenamento di rifinitura per la Juve, in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Problemi per Rabiot, colpito duro alla caviglia dal giovane Diego Stramaccioni della squadra Under 23 nel torello iniziale. Guarda il video continua a […]

La Redazione24

,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Ahi Juve, Rabiot a terra: duro colpo alla caviglia nel torelloAllenamento di rifinitura per la Juve, in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Problemi per Rabiot, colpito duro alla caviglia dal giovane Diego Stramaccioni della squadra Under 23 nel torello iniziale. Guarda il video

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA