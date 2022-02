Gira a vuoto, non segna più: Inter, adesso Lautaro è un problema

Gira a vuoto, non segna più: Inter, adesso Lautaro è un problemaMartinez è ancora a secco in Serie A nel 2022: il tandem con Sanchez non ha funzionato. Meglio il tridente con Dzeko, ma non è servito. I motivi del momentaccio e come uscirne continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Gira a vuoto, non segna più: Inter, adesso Lautaro è un problemaMartinez è ancora a secco in Serie A nel 2022: il tandem con Sanchez non ha funzionato. Meglio il tridente con Dzeko, ma non è servito. I motivi del momentaccio e come uscirne

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA